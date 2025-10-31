VALENCIENNES FC / QUEVILLY ROUEN – STADE DU HAINAUT – VALENCIENNES Valenciennes

VALENCIENNES FC / QUEVILLY ROUEN – STADE DU HAINAUT – VALENCIENNES Valenciennes vendredi 31 octobre 2025.

VALENCIENNES FC / QUEVILLY ROUEN Début : 2025-10-31 à 19:30. Tarif : – euros.

VALENCIENNES FC / QUEVILLY ROUEN STADE DU HAINAUT – VALENCIENNES SAISON 2025-2026Les dates et horaires indiqués sur les billets ne sont pas définitifs, les informations sont susceptibles de modifications de la LFP, il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informer des éventuels changements concernant la rencontre

Vous pouvez obtenir votre billet ici

STADE DU HAINAUT – VALENCIENNES . 59300 Valenciennes 59