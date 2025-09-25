Valentin Noujaïm L’Etoile bleue, Karim Kattan Hortus Conclusus La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 19h30. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement

Cinéma L’Etoile bleue, Valentin Noujaïm à 19h30





C’était une nuit sombre. L’homme était épuisé d’être pour toujours l’étranger, d’être montré du doigt parce qu’il parlait l’arabe et sa femme le français. De ce couple impur, était né un fils métis. Cette nuit-là, il regarda le ciel et se mit à crier. Loin dans l’Univers, une voix répondit. L’Etoile bleue lui promit qu’un avenir meilleur l’attendait sur une autre planète, un endroit en sécurité où il n’aurait plus peur.

L’homme se mit à rêver de s’y échapper pour toujours.







Né en France en 1991 de parents libanais et égyptiens, Valentin Noujaïm intègre la Fémis en 2016, au département scénario dont il est diplômé en juillet 2020. Il réalise un documentaire Avant d’oublier Heliopolis et un film expérimental l’Étoile Bleue. Son premier court-métrage de fiction, Les Filles Destinées, a reçu l’aide du CNC et de la région Normandie. Il développe ensutie son premier long métrage, La Nuit des Reines, produit par Kometa films.



















Dans la même soirée lecture Hortus Conclusus, Karim Kattan à 19h30





En résonance avec l’exposition Les Veilleurs, d’Ali Cherri, au [mac] Musée d’art contemporain





Karim Kattan est un écrivain palestinien de Bethléem, né à Jérusalem. Docteur en littérature comparée, il écrit de la fiction, des essais, et des poèmes, en anglais et en français. Il proposera à La cômerie une lecture de éveillées, souveraines, nocturnes , conçu pour l’exposition Les Veilleurs, au [mac] Musée d’art contemporain, ainsi que de plusieurs autres textes, dont certains écrits pour le travail d’Ali Cherri et des poèmes tirés du recueil Hortus Conclusus (2025). .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

