Valentin Show Village Landais Alzheimer Dax
samedi 20 septembre 2025
Valentin Show
Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax Landes
Solo de danse, chant, claquettes et comédie.
C’est un seul en scène théâtral et musical mêlant chant, danse et claquettes au service de ce clown burlesque qu’est Valentin .
Dans un univers à la croisée du clown, du cabaret et du mime, Loïc Labaste rend hommage aux comédies musicales de Broadway et aux grands chansonniers telle que Fernandel ou Piaf.
De nombreux numéros allient sa passion allant du cinéma avec Charlie Chaplin jusqu’au théâtre de boulevard avec Jacqueline Maillan. .
