Valentin Show Village Landais Alzheimer Dax

Valentin Show Village Landais Alzheimer Dax samedi 20 septembre 2025.

Valentin Show

Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Solo de danse, chant, claquettes et comédie.

C’est un seul en scène théâtral et musical mêlant chant, danse et claquettes au service de ce clown burlesque qu’est Valentin .

Dans un univers à la croisée du clown, du cabaret et du mime, Loïc Labaste rend hommage aux comédies musicales de Broadway et aux grands chansonniers telle que Fernandel ou Piaf.

De nombreux numéros allient sa passion allant du cinéma avec Charlie Chaplin jusqu’au théâtre de boulevard avec Jacqueline Maillan. .

Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 84 00 17 florent.diarte@villagealzheimer.fr

L’événement Valentin Show Dax a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Grand Dax