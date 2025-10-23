VALENTIN SHOW – Loïc Labaste Théâtre Artisse Bordeaux

VALENTIN SHOW – Loïc Labaste 23 et 25 octobre Théâtre Artisse Gironde

Prix libre (à partir de 15€)

Début : 2025-10-23T20:30:00 – 2025-10-23T21:30:00

Fin : 2025-10-25T20:30:00 – 2025-10-25T21:30:00

Valentin a rendez-vous avec un grand metteur en scène qu’il admire pour passer le casting de sa prochaine comédie musicale. Entre excitation, stress et attente, il se livre sur sa passion, ses souvenirs et ses fantasmes. À travers ce personnage burlesque et désopilant, Valentin nous transporte dans un univers cabaret rempli de poésie.

Entre clown et mime, Loïc Labaste rend hommage aux comédies musicales de Broadway avec Gene Kelly et aux grands chansonniers telle que Fernandel et Edith Piaf. De nombreux numéros allient sa passion allant du cinéma avec Charlie Chaplin jusqu’au théâtre de boulevard avec Jacqueline Maillan.

Texte et Mise en scène : Lucas Radziejewski et Loïc Labaste

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

C’est un seul en scène théâtral et musical mêlant chant, danse et claquettes au service de ce clown burlesque qu’est Valentin SHOW clown seul en scène

