VALENTINA – CABARET VAUBAN Brest

VALENTINA Début : 2026-11-22 à 19:00. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : VALENTINAÀ 16 ans, Valentina annonce sa deuxième tournée : DIXSTANCE TOUR.Un mot qui raconte tout le chemin depuis ses débuts, il y a DIX ans déjà, main dans la main avec son public. Après un Trianon complet cinq mois avant la date et plusieurs dates sold out en province, cette nouvelle tournée symbolise à la fois la distance parcourue et la force du lien qui l’unit à ceux qui la suivent depuis ses débuts.

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29