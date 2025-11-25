VALENTINA | Caroline Guiela Nguyen TANDEM Douai

VALENTINA | Caroline Guiela Nguyen 25 – 27 novembre TANDEM Nord

Début : 2025-11-25T19:30:00 – 2025-11-25T21:00:00

Fin : 2025-11-27T19:30:00 – 2025-11-27T21:00:00

Acclamée pour sa capacité à transmettre les émotions dans ses mises en scène, Caroline Guiela Nguyen s’intéresse avec Valentina à la question de la langue et à la place prise par un interprète dans le rapport à la vérité. En particulier quand des enfants doivent tenir ce rôle auprès d’un parent qui ne parle pas la langue de leur pays d’adoption.

C’est l’histoire d’une petite fille et de sa maman, malade du cœur, pour qui l’enfant doit traduire les mots des médecins. Affaiblie, ne maîtrisant pas la langue du pays où elle est soignée, la mère se retrouve doublement vulnérable. Par la force des choses, il incombe alors à son enfant d’endosser ce rôle central de passeuse de la parole. Quitte à devoir affronter les mauvaises nouvelles avant les adultes… Caroline Guiela Nguyen voit dans l’interprétariat et la traduction, des points communs avec le théâtre : dire le sensible, transmettre la parole, risquer de travestir la vérité en cherchant à l’établir. Artiste à l’histoire familiale marquée par les migrations, l’autrice et metteuse en scène tient à faire entendre d’autres récits que ceux habituellement montrés au théâtre. Parmi ceux-là, les drames racontés par les interprètes géorgiens, albanais, turcs et arabes de l’association Migration Santé Alsace qu’elle a rencontrés au moment de son arrivée à la direction du Théâtre National de Strasbourg. C’est dans ce même cadre qu’elle a connu la petite fille roumaine et sa maman, qui tiennent aujourd’hui les rôles principaux de cette création généreuse et altruiste, écrite tel un conte, où liens familiaux et pulsations vitales vont de pair.

Le conte Valentina est publié aux éditions Actes Sud, 2025

