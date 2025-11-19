VALENTINA – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

VALENTINA Début : 2026-12-13 à 15:00. Tarif : – euros.

FSP EN ACCORD AVEC BVCKSTAGE PRÉSENTE : VALENTINA?? Valentina – Dixstance TourValentina revient pour une tournée intense, vibrante et pleine d’émotion — le Dixstance Tour. ??Elle interprète ses chansons phares, explore de nouvelles compositions et crée un lien direct avec son public. Une expérience musicale sincère, entre moments forts et surprises.Un concert à ne pas manquer pour ressentir la fraîcheur, l’authenticité et la passion de Valentina sur scène.

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57