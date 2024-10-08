VALENTINA – VALENTINA – NOS RETROUVAILLES TOUR – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

FSP en accord avec BVCKSTAGE présenteVALENTINANOS RETROUVAILLES TOUR À seulement 16 ans, Valentina s’est imposée sur la scène musicale française depuis plusieurs années. Devenue la première française à remporter l’Eurovision Junior, sa carrière solo démarre avec Plus loin qu’un rêve , son premier album. Après un deuxième album autour de Noël, elle dévoile en 2025 L’amour c’est pour les autres , titre éponyme de son nouvel album, marqué par une direction musicale affirmée et des nouvelles collaborations.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69