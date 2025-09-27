Valentine Goby Le Palmier | Concert littéraire Théâtre L’Étoile du Nord Paris

Valentine Goby Le Palmier | Concert littéraire Théâtre L’Étoile du Nord Paris samedi 27 septembre 2025.

Valentine Goby

Le Palmier | Concert littéraire

Sam 27 septembre — 19h00

Ce concert littéraire propose une traversée littéraire et sensible du dernier roman de Valentine Goby, Le palmier. Le roman s’ouvre sur l’image d’une petite-fille face à un palmier mort. La scène est une énigme. La suite est une enquête. Elle est construite comme un imagier, un puzzle, dont les fragments épars prennent sens à mesure qu’ils s’assemblent déjouant les intuitions premières. Telle Alice, Vive se déplace d’un lieu à l’autre, du réel à l’imaginaire, et parfois traverse le miroir.

PORTEUR·EUSE DE PROJET : Valentine Goby/ Anne Monfort/ Xavier Llamas

COMPAGNIE : day-for-night

TITRE DU SPECTACLE : Le Palmier

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Informations et réservations

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

En savoir plus

Soutien à la création de L’étoile du nordArtiste en résidence de création

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T19:00:00+02:00_2025-09-27T20:00:00+02:00

Théâtre L’Étoile du Nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre