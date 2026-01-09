Valentine’s Day Charleville-Mézières

Valentine’s Day

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Au programme Pré show en musique avec Andréa- Show glamour avec la troupe Chrysalys, la grâce suspendue entre ciel et désir NEW SHOW- Animation dansante avec notre DJVotre diner servi à table Amuse bouche à partager à deuxCoquille St Jacques gratinée au beurre blanc Fondue de poireau & son feuilletéNavarin de veau aux deux champignons Galette de pomme de terre Mousseline de légumesSon coeur fondant de framboise passion Copeaux de chocolat blanc & son coulis de vanille et orangeCaféHors boissonsBilletterie

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

On the program: Pre-show music with Andréa- Glamour show with the Chrysalys troupe, grace suspended between sky and desire NEW SHOW- Dance entertainment with our DJYour dinner served at the table:Amuse bouche to share for twoShell of scallops gratinated in beurre blanc Leek fondue & puff pastryVeal navarin with two mushrooms Potato galette Vegetable mousselineRaspberry passion fruit fondant heart White chocolate shavings & vanilla and orange coulisCoffeeExcluding drinksPick-up ticket

