Valentine’s Day Charleville-Mézières
Valentine’s Day Charleville-Mézières samedi 14 février 2026.
Valentine’s Day
75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Au programme Pré show en musique avec Andréa- Show glamour avec la troupe Chrysalys, la grâce suspendue entre ciel et désir NEW SHOW- Animation dansante avec notre DJVotre diner servi à table Amuse bouche à partager à deuxCoquille St Jacques gratinée au beurre blanc Fondue de poireau & son feuilletéNavarin de veau aux deux champignons Galette de pomme de terre Mousseline de légumesSon coeur fondant de framboise passion Copeaux de chocolat blanc & son coulis de vanille et orangeCaféHors boissonsBilletterie
.
75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program: Pre-show music with Andréa- Glamour show with the Chrysalys troupe, grace suspended between sky and desire NEW SHOW- Dance entertainment with our DJYour dinner served at the table:Amuse bouche to share for twoShell of scallops gratinated in beurre blanc Leek fondue & puff pastryVeal navarin with two mushrooms Potato galette Vegetable mousselineRaspberry passion fruit fondant heart White chocolate shavings & vanilla and orange coulisCoffeeExcluding drinksPick-up ticket
L’événement Valentine’s Day Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-08 par Ardennes Tourisme