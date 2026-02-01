Valentine’s Day La Roche-Jaudy
Valentine’s Day La Roche-Jaudy samedi 14 février 2026.
Valentine’s Day
Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 02:00:00
2026-02-14
Pas un dîner, une piste de danse.
On détourne la Saint-Valentin pour en faire une nuit musicale et festive, ouverte à toutes et tous.
Une soirée pensée comme un voyage sonore, où la musique rassemble, fait vibrer et donne envie de danser.
Au programme
Reggae Dub, Disco Funk, Électro, Techno
Food truck, crêpes, bar sur place.
Événement organisé par Le Monde à Nos Oreilles.
Que tu viennes seul(e), entre ami(es) ou en couple ici, on écoute, on danse, on partage. .
Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31
