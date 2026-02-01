Valentine’s Day La Roche-Jaudy

Valentine’s Day

Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor

2026-02-14 18:00:00

2026-02-14 02:00:00

2026-02-14

Pas un dîner, une piste de danse.

On détourne la Saint-Valentin pour en faire une nuit musicale et festive, ouverte à toutes et tous.

Une soirée pensée comme un voyage sonore, où la musique rassemble, fait vibrer et donne envie de danser.

Au programme

Reggae Dub, Disco Funk, Électro, Techno

Food truck, crêpes, bar sur place.

Événement organisé par Le Monde à Nos Oreilles.

Que tu viennes seul(e), entre ami(es) ou en couple ici, on écoute, on danse, on partage. .

Salle des fêtes de La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31

