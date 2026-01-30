Valentine’s Day Party L’express Sainte-Feyre

Valentine’s Day Party

L’express 33 Route de la Gare Sainte-Feyre Creuse

2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Soirée organisée par L’express.

Que tu sois en couple, célibataire ou entre amis, ce soir-là, on célèbre le plaisir de sortir ensemble !

Soirée animé par @dj_alex_d.

Pour l’occasion cocktail spécial, palche et punch*

(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

L’express 33 Route de la Gare Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine expressbartabac@gmail.com

