Valentine's Day Party L'express Sainte-Feyre
L'express 33 Route de la Gare Sainte-Feyre Creuse
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Soirée organisée par L’express.
Que tu sois en couple, célibataire ou entre amis, ce soir-là, on célèbre le plaisir de sortir ensemble !
Soirée animé par @dj_alex_d.
Pour l’occasion cocktail spécial, palche et punch*
(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
L'express 33 Route de la Gare Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine expressbartabac@gmail.com
