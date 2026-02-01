VALENTINE’S FRIENDS CLUB Limonade Mayenne
Limonade 279 Rue Charles de Gaulle Mayenne
Tarif : 17.9 – 17.9 – EUR
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
RDV le samedi 14 février chez Limonade à Mayenne pour le Valentine’s Club
Cette soirée propose une alternative conviviale à la Saint-Valentin traditionnelle, avec un apéro gourmand (18h-20h) suivi d’un dîner entre ami.e.s (20h-22h). Parce que la Saint-Valentin, ce n’est pas que pour les couples !
Infos pratiques
∙ Sur réservation uniquement (boutique ou limonademayenne@gmail.com)
∙ Apéro pour deux 19,90€
∙ Menu à partir de 17,90€ .
Limonade 279 Rue Charles de Gaulle Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Valentine’s Club at Limonade in Mayenne on Saturday, February 14
