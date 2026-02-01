VALENTINE’S FRIENDS CLUB Limonade Mayenne

VALENTINE’S FRIENDS CLUB

Tarif : 17.9 – 17.9 – EUR

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

RDV le samedi 14 février chez Limonade à Mayenne pour le Valentine’s Club

Cette soirée propose une alternative conviviale à la Saint-Valentin traditionnelle, avec un apéro gourmand (18h-20h) suivi d’un dîner entre ami.e.s (20h-22h). Parce que la Saint-Valentin, ce n’est pas que pour les couples !

Infos pratiques

∙ Sur réservation uniquement (boutique ou limonademayenne@gmail.com)

∙ Apéro pour deux 19,90€

∙ Menu à partir de 17,90€ .

Limonade 279 Rue Charles de Gaulle Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valentine’s Club at Limonade in Mayenne on Saturday, February 14

L’événement VALENTINE’S FRIENDS CLUB Mayenne a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Mayenne Co