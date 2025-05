Valérie Bonneton à Dammarie-les-Lys – Espace Nino Ferrer Dammarie-les-Lys, 4 juin 2025, Dammarie-les-Lys.

Valérie Bonneton à Dammarie-les-Lys Espace Nino Ferrer Dammarie-les-Lys Mercredi 4 juin, 20h00 Entrée gratuite sur réservation obligatoire

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, Valérie Bonneton sera à Dammarie-les-Lys pour une présenter son livre Maman à moi.

Comédienne adorée du public depuis son rôle inoubliable de Fabienne Lepic dans _“Fais pas ci, fais pas ça”_, Valérie Bonneton est aussi l’autrice d’un touchant récit littéraire. À travers les yeux de Gaston, son bichon maltais, elle nous livre une lecture émouvante et pleine d’humour sur les coulisses de sa vie et les défis de la maternité.

L’événement aura lieu le **mercredi 4 juin à 20h à l’Espace Nino Ferrer.**

Pour cette 12e édition, Culturissimo propose plus de 100 événements dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts… en compagnie d’artistes tels que David Foenkinos, Gaël Faye, Julie Depardieu, Bruno Putzulu, Camille et Julie Berthollet, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Ce festival, **entièrement gratuit**, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et à tous. Les invitations, obligatoires, sont à réserver en scannant le QR code présent sur l’affiche ou en contactant l’Espace Culturel E.Leclerc de Dammarie-les-Lys au 09 70 19 73 62.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-04T21:30:00.000+02:00

https://www.eventbrite.fr/e/valerie-bonneton-maman-a-moi-festival-culturissimo-12e-edition-tickets-1353297131149?aff=ebdssbdestsearch

Espace Nino Ferrer Place Robert Décosse Dammarie-les-Lys 77190 Seine-et-Marne