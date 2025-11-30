Valerie June New Morning Paris

Chanteuse-compositrice nommée aux Grammy Awards et trois fois nommée aux Americana Music Honors and Awards, Valerie June tisse des mélodies fraîches et apaisantes, empreintes d’amour, de douceur, de bonté et de joie.

Acclamée tant par le public que par la presse, elle a enregistré trois albums solos à succès et écrit des chansons pour des artistes légendaires tels que Mavis Staples et The Blind Boys of Alabama. Elle a également été saluée par Bob Dylan et a partagé la scène avec une myriade d’artistes, Norah Jones, Robert Plant, Angelique Kidjo, ou encore Elvis Costello pour ne citer qu’eux.

Reconnue pour sa voix et son style de chant caractéristiques, le New York Times la dépeint comme « à la fois rurale et cosmopolite, attachée à l’histoire et contemporaine, originale et à la mode, mystique et terre-à-terre. »

Rendez-vous pour un concert solo à ne pas manquer !

Une voix d’amour, de douceur, de bonté et de joie

Le dimanche 30 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Alias – Debout Placement Libre : 30.80 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251130-6363-valerie-june.html