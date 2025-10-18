Valeriy Sokolov & Inga Kazantseva VIBRATION(S) Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 21:45:00

2025-10-18

Le violoniste ukrainien Valeriy Sokolov compte parmi les artistes les plus fascinants de sa génération. À ses côtés, la pianiste franco-russe Inga Kazantseva, lauréate de nombreux concours internationaux, est reconnue pour la richesse de son toucher, sa virtuosité et son engagement artistique.

Hommage à Maurice Ravel.

Le violoniste ukrainien Valeriy Sokolov compte parmi les artistes les plus fascinants de sa génération. Révélé au grand public en remportant le prestigieux Concours George Enescu en 2005, il se forme à la Yehudi Menuhin School en Angleterre, et conquiert rapidement les scènes internationales par son jeu intense, d’une expressivité saisissante. Le célèbre réalisateur Bruno Monsaingeon, invité du festival l’année dernière, lui a d’ailleurs consacré plusieurs documentaires. À ses côtés, la pianiste franco-russe Inga Kazantseva, lauréate de nombreux concours internationaux, est reconnue pour la richesse de son toucher, sa virtuosité et son engagement artistique.

Ce programme réunit trois maîtres du répertoire pour violon et piano. Il débute avec la Sonate n°7 de Beethoven, dramatique et dense, suivie de deux œuvres de Ravel la délicate Habanera et la brillante Sonate en sol, aux accents de jazz. En seconde partie, la Sonate n°1 de Brahms, toute en tendresse et profondeur, précède la flamboyante Tzigane de Ravel, hommage virtuose à la musique tzigane. Un voyage contrasté entre tension, lyrisme et éclat.

Programme

L. V. BEETHOVEN Sonate n° 7 en do mineur op. 30 n° 2

M. RAVEL Pièce en forme de Habanera, M. 51

M. RAVEL Sonate en sol majeur, M. 77

ENTRACTE

BRAHMS Sonate n° 1 en sol majeur op. 78

M. RAVEL Tzigane, M. 76

Durée 1h45 avec entracte.

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival de musique classique « VIBRATION(S) », en partenariat avec la Ville de Bischwiller.

Placement numéroté.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/valeriy-sokolov-inga-kazantseva/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Ukrainian violinist Valeriy Sokolov is one of the most fascinating artists of his generation. Alongside him, Franco-Russian pianist Inga Kazantseva, winner of numerous international competitions, is renowned for her rich touch, virtuosity and artistic commitment.

German :

Der ukrainische Geiger Valeriy Sokolov zählt zu den faszinierendsten Künstlern seiner Generation. An seiner Seite steht die russisch-französische Pianistin Inga Kazantseva, Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, die für ihren reichen Anschlag, ihre Virtuosität und ihr künstlerisches Engagement bekannt ist.

Italiano :

Il violinista ucraino Valeriy Sokolov è uno degli artisti più affascinanti della sua generazione. Accanto a lui, la pianista franco-russa Inga Kazantseva, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, è rinomata per la ricchezza del suo tocco, il suo virtuosismo e il suo impegno artistico.

Espanol :

El violinista ucraniano Valeriy Sokolov es uno de los artistas más fascinantes de su generación. Junto a él, la pianista franco-rusa Inga Kazantseva, ganadora de numerosos concursos internacionales, es reconocida por la riqueza de su toque, su virtuosismo y su compromiso artístico.

