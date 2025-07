Valeur Sentimentale / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles

Valeur Sentimentale / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles jeudi 31 juillet 2025.

Valeur Sentimentale / Rencontres cinématographiques d’Arles

Jeudi 31 juillet 2025 Horaires de représentation de 21h45 à 0h30. La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Séance précédée du court-métrage HOME SWEET HOME de l’école MoPA (sous réserve).

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles, sont un festival consacré à toutes les formes d’écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma. Il se déroule tous les étés à Arles, en plein-air à Croisière.



Synopsis

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.



De Joachim Trier

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning .

La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Preceded by the short film HOME SWEET HOME by the MoPA school (to be confirmed).

German :

Vor der Vorführung des Kurzfilms HOME SWEET HOME der Schule MoPA (unter Vorbehalt).

Italiano :

Preceduto dal cortometraggio HOME SWEET HOME della scuola MoPA (da confermare).

Espanol :

Precedido por el cortometraje HOME SWEET HOME de la escuela MoPA (por confirmar).

L’événement Valeur Sentimentale / Rencontres cinématographiques d’Arles Arles a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme d’Arles