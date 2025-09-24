Valeur sentimentale Rue de la République Salins-les-Bains

Rue de la République Médiathèque salle cinéma Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-24 20:30:00

2025-09-24

Projection proposée par Écran Mobile BFC

VALEUR SENTIMENTALE

De Joachim Trier

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård

Comédie dramatique France, Norvège 2h13

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance.

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

Rue de la République Médiathèque salle cinéma Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 48 ecranmobile@laliguebfc.org

