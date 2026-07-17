Valfontaine Village : déambulation dans le domaine, Coopérative Valfontaine, Lachaise

Informations pratiques

Valfontaine Village : déambulation dans le domaine 19 et 20 septembre Coopérative Valfontaine Charente

Gratuit. Limité 15 personnes par visite d’environ 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers le domaine au fil d’une déambulation ponctuée d’affiches retraçant les grandes étapes de son histoire : la vie du site autrefois, son renouveau associatif actuel et le projet qui prépare son avenir.

De la cour du village aux écuries, en passant par l’étable, le four à pain, le garage, le lavoir, le chai et son ancienne distillerie, chaque espace raconte une page du passé.

La visite s’achève à la Maison de Gabrielle, où vous découvrirez de remarquables installations du XIXe siècle, témoins d’un patrimoine rural préservé.

Coopérative Valfontaine 38 route de la croix de mission, 16300 Lachaise Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 0649301409 https://valfontainevillage.fr/ https://www.facebook.com/valfontainevillage/ Ancien domaine viticole du 17ème et 19ème siècle, utilisé jusqu’à la fin du 20ème siècle pendant 7 générations entourée d’un parc de 2 ha. Ecuries avec sol en bois debout, four à pain intérieur en état de marche, lavoir intérieur .- chai, distillerie – calèche Victoria…. Partcularités remarquables à l’intérieur de la maison. Maison domaniale de 1893 vouée à devenir habitat partagé seniors. Parkings, accès PMR à la maison

Laissez-vous guider dans une déambulation à travers le domaine, ponctuée d’affiches illustrant les différentes étapes de son histoire : la vie du site autrefois, son renouveau associatif aujourd’hui …

©Valfontaine Village