Validez votre MRS soudeur et boostez votre carrière ! Agence CARMAUX Carmaux

Validez votre MRS soudeur et boostez votre carrière ! Agence CARMAUX Carmaux lundi 3 novembre 2025.

Validez votre MRS soudeur et boostez votre carrière ! Lundi 3 novembre, 08h00 Agence CARMAUX Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Fin : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Participez à notre événement dédié à la MRS soudeur dans le cadre de la Semaine de l’industrie ! Cet événement est spécialement conçu pour vous permettre de valider vos habiletés en soudure, via la Méthode de Recrutements par Simulation (MRS). Que vous soyez en reconversion professionnelle, à la recherche d’un emploi ou désireux d’ajouter une corde à votre arc, cet événement est fait pour vous. En participant, vous bénéficierez d’exercices concrets qui vous permettront de candidater pour des pos

Agence CARMAUX 81400 Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/482626 »}]

Participez à notre événement dédié à la MRS soudeur dans le cadre de la Semaine de l’industrie ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution