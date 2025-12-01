Valise à histoire Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de Lecture Pannecé

Valise à histoire Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de Lecture Pannecé mercredi 10 décembre 2025.

Bibliothèque Bouillon de Lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique

Début : 2025-12-10 09:30:00

fin : 2025-12-10 10:00:00

2025-12-10

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.

Bibliothèque Bouillon de Lecture 235 Rue du Stade Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 51 35

English :

Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers.

German :

Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder.

Italiano :

Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli.

Espanol :

Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños.

L’événement Valise à histoire Biblio’fil Pannecé a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis