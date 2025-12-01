Valise à histoire Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de Lecture Pannecé
Valise à histoire Biblio’fil
Bibliothèque Bouillon de Lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique
Début : 2025-12-10 09:30:00
fin : 2025-12-10 10:00:00
2025-12-10
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.
Bibliothèque Bouillon de Lecture 235 Rue du Stade Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 51 35
English :
Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers.
German :
Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder.
Italiano :
Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli.
Espanol :
Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños.
L’événement Valise à histoire Biblio’fil Pannecé a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis