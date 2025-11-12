Valise à histoires Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de Lecture Pannecé

Valise à histoires Biblio’fil

Bibliothèque Bouillon de Lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-12 09:30:00

fin : 2025-11-12 10:00:00

2025-11-12

Histoires, comptines et jeux de doights autour des monstres

Les p’tits monstres (0 3 ans)

Inscription conseillée .

English :

Stories, rhymes and doights around monsters

German :

Geschichten, Abzählreime und Fingerspiele rund um Monster

Italiano :

Storie, filastrocche e giochi di prestigio intorno ai mostri

Espanol :

Cuentos, canciones infantiles y doights en torno a los monstruos

