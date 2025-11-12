Valise à histoires Biblio’fil Bibliothèque Bouillon de Lecture Pannecé
Bibliothèque Bouillon de Lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique
Début : 2025-11-12 09:30:00
fin : 2025-11-12 10:00:00
2025-11-12
Histoires, comptines et jeux de doights autour des monstres
Les p’tits monstres (0 3 ans)
Inscription conseillée .
English :
Stories, rhymes and doights around monsters
German :
Geschichten, Abzählreime und Fingerspiele rund um Monster
Italiano :
Storie, filastrocche e giochi di prestigio intorno ai mostri
Espanol :
Cuentos, canciones infantiles y doights en torno a los monstruos
L’événement Valise à histoires Biblio’fil Pannecé a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis