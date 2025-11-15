Valise à histoires Biblio’fil Rue du Cèdre Riaillé

Rue du Cèdre Bibliothèque de Riaillé Riaillé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 10:00:00

2025-11-15

Histoires, comptines et jeux de doigts autour des monstres (0 3 ans)

Inscription conseillée .

Rue du Cèdre Bibliothèque de Riaillé Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 85 92

English :

Stories, rhymes and fingerplays about monsters (0 3 years)

German :

Geschichten, Reime und Fingerspiele rund um Monster (0 3 Jahre)

Italiano :

Storie, filastrocche e giochi di dita sui mostri (0 3 anni)

Espanol :

Cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos sobre monstruos (0 3 años)

