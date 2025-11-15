Valise à histoires Biblio’fil Rue du Cèdre Riaillé
Valise à histoires Biblio’fil Rue du Cèdre Riaillé samedi 15 novembre 2025.
Valise à histoires Biblio’fil
Rue du Cèdre Bibliothèque de Riaillé Riaillé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 10:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Histoires, comptines et jeux de doigts autour des monstres (0 3 ans)
Inscription conseillée .
Rue du Cèdre Bibliothèque de Riaillé Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 85 92
English :
Stories, rhymes and fingerplays about monsters (0 3 years)
German :
Geschichten, Reime und Fingerspiele rund um Monster (0 3 Jahre)
Italiano :
Storie, filastrocche e giochi di dita sui mostri (0 3 anni)
Espanol :
Cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos sobre monstruos (0 3 años)
L’événement Valise à histoires Biblio’fil Riaillé a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis