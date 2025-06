Valise + Dimitri Selectif + Chat Manik Crew Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 23 août 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-23 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Basé à Nantes, Chat Manik organise dans les clubs de la ville (CO2 Club Origin, Macadam) des fêtes réputées pour leur énergie électrisante. Le collectif déploie un univers psychédélique et immersif, mis au service d’une danse effrénée, aux impulsions trance et tribe. Samedi 23 août 2025 de 19h à 1h30 Valise – Dj set – Tribal, acid trance Dimitri Selectif – Dj set – Trance progressive et directive Chat Manik Crew – Dj set – Techno, trance

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/valise-dimitri-selectif-chat-manik-crew/