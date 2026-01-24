Valise mangas Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire
Début : Lundi 2026-02-01
fin : 2026-03-31
2026-02-01
Depuis septembre 2024, deux valises mangas circulent dans le réseau de lecture publique. Elles voyagent toute l’année et séjournent pendant deux mois dans chaque bibliothèque.
Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr
English :
Since September 2024, two manga suitcases have been circulating in the public reading network. They travel throughout the year, staying for two months in each library.
