Valise Mangas

Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Depuis septembre 2024, 2 valises mangas circulent dans le réseau de lecture publique. Elles voyagent toute l’année et séjournent pendant 2 mois dans chaque bibliothèque.

.

Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89

English :

Since September 2024, 2 manga suitcases have been circulating in the public reading network. They travel throughout the year, staying for 2 months in each library.

German :

Seit September 2024 sind zwei Manga-Koffer im öffentlichen Lesenetzwerk unterwegs. Sie reisen das ganze Jahr über und bleiben zwei Monate lang in jeder Bibliothek.

Italiano :

Da settembre 2024, 2 valigie di manga circolano nella rete di lettura pubblica. Viaggiano durante l’anno e trascorrono 2 mesi in ogni biblioteca.

Espanol :

Desde septiembre de 2024, 2 maletas manga circulan por la red de lectura pública. Viajan durante todo el año y pasan 2 meses en cada biblioteca.

L’événement Valise Mangas Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Loire Semène