VALISE MARIO À LA MÉDIATHÈQUE Langres

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Début : 2025-10-15

fin : 2025-12-15

Icône de la pop culture, Mario fête ses 40 ans cette année ! Cet anniversaire célèbre la sortie de Super Mario Bros en 1985 au Japon. Le plombier italien est la superstar de la firme Nintendo et joue un rôle clé dans le succès de leurs consoles.

Mario nous fait l’honneur de sa présence à la Médiathèque René-Goscinny…

Profitez-en et venez jouer sur place à des jeux vidéo (sur Nintendo Switch Lite, Game & Watch), construire dees Lego Super Mario ou encore emprunter des livres, des DVD, faire du pixel art, des mots croisés…

La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Tous public à partir de 8 ans

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque René-Goscinny

les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 14h à 18h

les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h

les samedis et dimanches fermé .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

