Vallée du Douron entre bois et estuaire Plestin-les-Grèves
Vallée du Douron entre bois et estuaire Plestin-les-Grèves mercredi 22 avril 2026.
Vallée du Douron entre bois et estuaire
Parking de Toul an Héry Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-08-12 2026-10-25
Découverte de la magnifique vallée du Douron. Départ de l’estuaire à Toul an Héry pour une boucle de 5km. Observation des oiseaux, de la flore et de ses usages.
Explications sur le rôle des différents milieux naturels.
Réservation obligatoire .
Parking de Toul an Héry Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 73 05 72
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English :
L’événement Vallée du Douron entre bois et estuaire Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose