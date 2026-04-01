Vallée du Douron entre bois et estuaire

Parking de Toul an Héry Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-08-12 2026-10-25

Découverte de la magnifique vallée du Douron. Départ de l’estuaire à Toul an Héry pour une boucle de 5km. Observation des oiseaux, de la flore et de ses usages.

Explications sur le rôle des différents milieux naturels.

Réservation obligatoire .

Parking de Toul an Héry Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 73 05 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vallée du Douron entre bois et estuaire Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose