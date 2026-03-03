VALLESPIR SKYRACE Amélie-les-Bains-Palalda
VALLESPIR SKYRACE Amélie-les-Bains-Palalda samedi 23 mai 2026.
VALLESPIR SKYRACE
Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les 23 & 24 mai à Amélie-les-Bains-Palalda, vivez la Vallespir Skyrace !
Renseignements et inscriptions https://www.vallespir-skyrace.com
.
Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
May 23 & 24 in Amélie-les-Bains-Palalda, experience the Vallespir Skyrace!
Information and registration: https://www.vallespir-skyrace.com
L’événement VALLESPIR SKYRACE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR