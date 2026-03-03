VALLESPIR SKYRACE Amélie-les-Bains-Palalda

VALLESPIR SKYRACE Amélie-les-Bains-Palalda samedi 23 mai 2026.

Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Les 23 & 24 mai à Amélie-les-Bains-Palalda, vivez la Vallespir Skyrace !
Renseignements et inscriptions https://www.vallespir-skyrace.com
Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

May 23 & 24 in Amélie-les-Bains-Palalda, experience the Vallespir Skyrace!
Information and registration: https://www.vallespir-skyrace.com

L’événement VALLESPIR SKYRACE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR