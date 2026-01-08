Vallo’ciné janvier Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Vallo’ciné janvier

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

CINEBUS est un regroupement d’Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle dans les petites communes rurales, à partir d’une projection cinématographique mensuelle à Vallorcine.

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

English :

CINEBUS is a group of village associations whose aim is to promote a cultural policy in small rural communities, based on a monthly cinema screening in Vallorcine.

