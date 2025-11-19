Vallo’ciné novembre Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Haute-Savoie

Vallo'ciné novembre Vallorcine Haute-Savoie

CINEBUS est un regroupement d’Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle dans les petites communes rurales, à partir d’une projection cinématographique mensuelle à Vallorcine.

English :

CINEBUS is a group of village associations whose aim is to promote a cultural policy in small rural communities, based on a monthly cinema screening in Vallorcine.

German :

CINEBUS ist ein Zusammenschluss von Dorfvereinen mit dem Ziel, die Kulturpolitik in kleinen ländlichen Gemeinden durch eine monatliche Kinovorführung in Vallorcine zu beleben.

Italiano :

CINEBUS è un gruppo di associazioni di villaggio il cui obiettivo è promuovere una politica culturale nelle piccole comunità rurali, basata su una proiezione cinematografica mensile a Vallorcine.

Espanol :

CINEBUS es un grupo de asociaciones de pueblos cuyo objetivo es promover una política cultural en las pequeñas comunidades rurales, basada en una proyección mensual de cine en Vallorcine.

