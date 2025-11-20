Vallotton : un nabi pas comme les autres Palais de la mutualité Lyon Jeudi 18 décembre, 14h30, 19h00 Plein tarif : 15€ , Tarif réduit : 8€

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 18/12/2025 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Vallotton : un nabi comme les autres ».

Conférence Artagora – Vallotton : un nabi pas comme les autres

« Peintre et graveur suisse, Vallotton impose dès les années 1890 un style radical : aplats tranchants, lignes nettes, atmosphères calmes mais chargées d’ironie.

Figure singulière des Nabis, capte d’une inquiétante observation la violence sociale de son temps.

Son œuvre mêle intimité silencieuse, tension politique et poésie sévère, ouvrant une voie unique entre symbolisme et modernité. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 20 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Début : 2025-12-18T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T20:30:00.000+01:00

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon