Valojoulx en fête Valojoulx

Le bourg Valojoulx Dordogne

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

A partir de vendredi et tout au long du week-end, marché de pays, rampeau, repas dansant, promenade en âne, concours de pétanque, jeux en bois.

Vendredi

A partir de 18h30, marché de pays.

Samedi

De 14h à 19h Rampeau, jeux en bois, structures gonflables et buvette

21h repas dansant animé par FREED and THE XL BROTHERS 26€ (10€ pour les de 10 ans). Inscription avant le 5 août

Dimanche

13h30 Concours de pétanque

Pendant 3 jours manèges gratuits, buvette .

Le bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 78

English : Valojoulx en fête

From Friday and throughout the weekend, local market, rampeau, dinner dance, donkey rides, pétanque competition, wooden games.

German : Valojoulx en fête

Ab Freitag und das ganze Wochenende über: Bauernmarkt, Rampeau, Tanzessen, Eselreiten, Boule-Wettbewerb, Holzspiele.

Italiano :

Da venerdì e per tutto il fine settimana, si terranno un mercato locale, un rampeau, una cena danzante, una cavalcata di asini, una gara di pétanque e giochi in legno.

Espanol : Valojoulx en fête

Desde el viernes y durante todo el fin de semana, habrá un mercado local, un rampeau, una cena con baile, un paseo en burro, una competición de petanca y juegos de madera.

