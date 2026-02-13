Valorial’Connection, Rennes School of Business, Rennes

Valorial’Connection Mardi 3 mars, 08h30 Rennes School of Business Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-03T08:30:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T08:30:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Les normes sociales – ce que font les autres autour de nous, ce qui est intégré comme « bon » ou « mauvais » par les individus, etc. – influencent nos comportements et donc notre façon de consommer. Ceci est d’autant plus vrai que la consommation alimentaire, « manger », occupe une place fondamentale dans l’ensemble des actes sociaux les plus ordinaires. On touche à l’identité, la culture, l’art, la religion…

Partant de ce constat, mieux comprendre la place des normes sociales dans les choix alimentaires doit permettre d’élaborer des stratégies d’influence et d’action plus pertinentes, qu’il s’agisse de santé publique, d’environnement, ou de marketing et vente.

Des experts reconnus partageront ici leurs derniers travaux sur les normes et leur impact sur les comportements. Vous explorerez aussi des projets de recherche autour de la transition protéique, comprendrez les barrières psychologiques de l’apprentissage alimentaire, découvrirez le rôle des applications mobiles dans nos choix quotidiens…

Avec en bonus sur cette journée :

Un atelier participatif l’après-midi pour faire émerger des pistes de projets d’innovation autour des moments de consommation sucrés… et de leur évolution

La découverte et la dégustation de concepts innovants pendant les pauses networking

Rendez-vous le mardi 3 mars 2026 de 8h30 à 17h00 à Rennes (Rennes School of Business) ou en webinaire (9h00 à 12h30).

Découvrez le programme complet et inscrivez-vous : urlr.me/S6gqBR

