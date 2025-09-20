Valorisation de la culture provençale, cœur de Ville Centre historique La Ciotat La Ciotat

Valorisation de la culture provençale, cœur de Ville Samedi 20 septembre, 17h00 Centre historique La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Inauguration de la deuxième phase d’installation de plaques de noms des rues en langue provençale et signature de la charte du label Ciéta Mistrlenco. Organisé par la Direction des affaires culturelles en collaboration avec les Associations Li Calignaire de Provenco, Escolo de la Ribo, la Carriero Drecho

Centre historique La Ciotat Place Guibert 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

