Valorisation de la poterie traditionnelle de Mayotte : Témoignages et transmission du savoir-faire ancestral Plage de sohoa Chiconi

Valorisation de la poterie traditionnelle de Mayotte : Témoignages et transmission du savoir-faire ancestral Samedi 20 septembre, 09h00 Plage de sohoa Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Journée Européenne du Patrimoine
Thème : Transmission de la poterie traditionnelle de Sohoa

  • Date : Vendredi 20 septembre
  • Horaire : 9h00 – 16h00
  • Lieu : Plage de Sohoa – Kiosque n°3 et zone de collecte de l’argile

Déroulé de la journée
9h00 – Accueil des participants

  • Mot d’ouverture par l’association AIMISPHAER
  • Présentation du programme de la journée et de l’importance de la poterie dans le patrimoine de Sohoa

9h30 – Projection vidéo
Diffusion d’une vidéo témoignage :

  • Comment les mamies potières pratiquent la poterie
  • Leurs besoins matériels et humains
  • Les savoir-faire transmis de génération en génération
  • Les difficultés rencontrées aujourd’hui

10h30 – Rencontre & échanges avec les mamies potières

  • Questions/réponses autour de leur parcours et de leur savoir-faire
  • Exposition d’objets déjà réalisés (poteries, ustensiles, décorations)

12h00 – Pause déjeuner conviviale
(Possibilité pour les participants d’apporter leur repas et de partager un moment de convivialité)
13h30 – Sortie découverte sur la plage : extraction de la terre argileuse

  • Démonstration par les mamies potières de la collecte de l’argile sur la plage
  • Explications sur les gestes traditionnels, la préparation et la sélection de la terre

15h00 – Atelier pratique : initiation à la poterie

  • Mise à disposition d’argile déjà préparée
  • Les participants, guidés par les mamies, pourront façonner une petite poterie
  • Temps d’échange et de transmission directe

16h00 – Clôture de la journée

  • Bilan collectif
  • Mot de remerciement
  • Invitation à rejoindre les prochains ateliers de l’association

Plage de sohoa 97670 Chiconi 97670 Mayotte Mayotte La plage de sohoa 3 ème kiosque à partir de l’entrée
Journée Européenne du Patrimoine

ASSOCIATION AIMISPHAER