Valorisation de la poterie traditionnelle de Mayotte : Témoignages et transmission du savoir-faire ancestral Plage de sohoa Chiconi

Valorisation de la poterie traditionnelle de Mayotte : Témoignages et transmission du savoir-faire ancestral Samedi 20 septembre, 09h00 Plage de sohoa Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Journée Européenne du Patrimoine

Thème : Transmission de la poterie traditionnelle de Sohoa

Date : Vendredi 20 septembre 2024

Horaire : 9h00 – 16h00

Lieu : Plage de Sohoa – Kiosque n°3 et zone de collecte de l’argile

Déroulé de la journée

9h00 – Accueil des participants

Mot d’ouverture par l’association AIMISPHAER

Présentation du programme de la journée et de l’importance de la poterie dans le patrimoine de Sohoa

9h30 – Projection vidéo

Diffusion d’une vidéo témoignage :

Comment les mamies potières pratiquent la poterie

Leurs besoins matériels et humains

Les savoir-faire transmis de génération en génération

Les difficultés rencontrées aujourd’hui

10h30 – Rencontre & échanges avec les mamies potières

Questions/réponses autour de leur parcours et de leur savoir-faire

Exposition d’objets déjà réalisés (poteries, ustensiles, décorations)

12h00 – Pause déjeuner conviviale

(Possibilité pour les participants d’apporter leur repas et de partager un moment de convivialité)

13h30 – Sortie découverte sur la plage : extraction de la terre argileuse

Démonstration par les mamies potières de la collecte de l’argile sur la plage

Explications sur les gestes traditionnels, la préparation et la sélection de la terre

15h00 – Atelier pratique : initiation à la poterie

Mise à disposition d’argile déjà préparée

Les participants, guidés par les mamies, pourront façonner une petite poterie

Temps d’échange et de transmission directe

16h00 – Clôture de la journée

Bilan collectif

Mot de remerciement

Invitation à rejoindre les prochains ateliers de l’association

Plage de sohoa 97670 Chiconi 97670 Mayotte Mayotte La plage de sohoa 3 ème kiosque à partir de l’entrée

ASSOCIATION AIMISPHAER