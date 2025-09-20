Valorisation de la poterie traditionnelle de Mayotte : Témoignages et transmission du savoir-faire ancestral Plage de sohoa Chiconi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Journée Européenne du Patrimoine
Thème : Transmission de la poterie traditionnelle de Sohoa
- Date : Vendredi 20 septembre 2024
- Horaire : 9h00 – 16h00
- Lieu : Plage de Sohoa – Kiosque n°3 et zone de collecte de l’argile
Déroulé de la journée
9h00 – Accueil des participants
- Mot d’ouverture par l’association AIMISPHAER
- Présentation du programme de la journée et de l’importance de la poterie dans le patrimoine de Sohoa
9h30 – Projection vidéo
Diffusion d’une vidéo témoignage :
- Comment les mamies potières pratiquent la poterie
- Leurs besoins matériels et humains
- Les savoir-faire transmis de génération en génération
- Les difficultés rencontrées aujourd’hui
10h30 – Rencontre & échanges avec les mamies potières
- Questions/réponses autour de leur parcours et de leur savoir-faire
- Exposition d’objets déjà réalisés (poteries, ustensiles, décorations)
12h00 – Pause déjeuner conviviale
(Possibilité pour les participants d’apporter leur repas et de partager un moment de convivialité)
13h30 – Sortie découverte sur la plage : extraction de la terre argileuse
- Démonstration par les mamies potières de la collecte de l’argile sur la plage
- Explications sur les gestes traditionnels, la préparation et la sélection de la terre
15h00 – Atelier pratique : initiation à la poterie
- Mise à disposition d’argile déjà préparée
- Les participants, guidés par les mamies, pourront façonner une petite poterie
- Temps d’échange et de transmission directe
16h00 – Clôture de la journée
- Bilan collectif
- Mot de remerciement
- Invitation à rejoindre les prochains ateliers de l’association
Plage de sohoa 97670 Chiconi 97670 Mayotte Mayotte La plage de sohoa 3 ème kiosque à partir de l’entrée
ASSOCIATION AIMISPHAER