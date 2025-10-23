Valorisation des déchets végétaux Rue des grands champs Longeville-sur-Mer
Valorisation des déchets végétaux Rue des grands champs Longeville-sur-Mer jeudi 23 octobre 2025.
Valorisation des déchets végétaux
Rue des grands champs Espace du Clouzy Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
Date(s) :
2025-10-23
.
Rue des grands champs Espace du Clouzy Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Valorisation des déchets végétaux Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral