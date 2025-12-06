Valorisation du Chemin de Saint-Jacques (GR36) à Cahors Cahors

Valorisation du Chemin de Saint-Jacques (GR36) à Cahors

L’association Cahors les Patrimoines en mouvement organise une quatrième journée de valorisation et nettoyage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur le secteur de Cahors, le samedi 06 décembre 2025. Cette journée sera consacrée à la poursuite de la reconstruction d’un muret le long du GR65 au lieu-dit La Marchande . Des ateliers de construction de mur en pierre sèche seront organisés sous la houlette de référents.

Si comme beaucoup de Lotois vous aimez nos chemins et souhaitez qu’ils soient agréables et bien entretenus, venez nous rejoindre. Pas de formation particulière requise, il suffit de venir avec gants, chapeau et matériel de jardinage si vous en disposez (coupe-branches, sécateurs, seaux, pioches, pelles, brouette, brosses, …). Bonne humeur et convivialité assurées ! .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 87 50 72 07 s.antignac@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

