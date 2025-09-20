Valorisation du pont de la Ravine des Chèvres de 1752 33 Rue de la Mer Sainte-Marie

Valorisation du pont de la Ravine des Chèvres de 1752 33 Rue de la Mer Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T10:00:00

Célébrez l’anniversaire du pont qui fêtera ses 275 ans à l’occasion des journées du patrimoine sur le thème « PATRIMOINE ARCHITECTURAL »

Faire découvrir ce monument aux touristes et à la population de La Réunion.

33 Rue de la Mer 97438 Sainte-Marie La Réunion 0692892265

Association rasin et bazalt