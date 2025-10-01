VALORISATION ET RELOOKING DE PETITS OBJETS ET MOBILIERS EN BOIS Recyclerie Seconde Vie Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

Apprenez à modifier le style, réparer ou rafraichir une chaise, table de nuit…

(objet à vous, ou fourni).

Inscription au 06 12 86 42 06 ou sur recyclerieb2b@gmail.com.

Adhésion obligatoire à la recyclerie de 5€.

Le SYMAT (Syndicat Mixte de collecte des déchets) a le plaisir d’annoncer la 6ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, qui se tiendra du mercredi 1 octobre au samedi 4 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées.

Pour cette 6ème édition, plus de 65 animations sont prévues sur l’ensemble du territoire, autour de thématiques variées ateliers DIY (Do It Yourself), jardinage au naturel, consommation responsable, réemploi, ciné-débat, spectacles, conférences, disco soupe et bien plus encore. Ces événements, conçus pour tous les publics, ont pour objectif de susciter l’intérêt et l’engagement de chacun en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement. .

Recyclerie Seconde Vie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Learn how to style, repair or refresh a chair, bedside table?

(your own or supplied).

Registration on 06 12 86 42 06 or recyclerieb2b@gmail.com.

Compulsory 5? membership.

German :

Lernen Sie, wie man einen Stuhl oder Nachttisch umgestaltet, repariert oder auffrischt

(eigenes Objekt oder bereitgestellt).

Anmeldung unter 06 12 86 42 06 oder recyclerieb2b@gmail.com.

Pflichtmitgliedschaft in der Recycling-Anlage für 5?

Italiano :

Imparare a cambiare lo stile, riparare o rinnovare una sedia, un comodino?

(proprio o fornito).

Iscrizioni allo 06 12 86 42 06 o a recyclerieb2b@gmail.com.

L’iscrizione alla Recyclerie è obbligatoria al costo di 5 euro.

Espanol :

Aprenda a cambiar el estilo, reparar o renovar una silla, mesilla de noche?

(propia o suministrada).

Inscripciones en el 06 12 86 42 06 o en recyclerieb2b@gmail.com.

La afiliación a la Recyclerie es obligatoria por 5 euros.

