VALORISATION ET RELOOKING DE PETITS OBJETS ET MOBILIERS EN BOIS Recyclerie Seconde Vie Bagnères-de-Bigorre

VALORISATION ET RELOOKING DE PETITS OBJETS ET MOBILIERS EN BOIS
Recyclerie Seconde Vie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
2025-10-01
Apprenez à modifier le style, réparer ou rafraichir une chaise, table de nuit…
(objet à vous, ou fourni).
Inscription au 06 12 86 42 06 ou sur recyclerieb2b@gmail.com.
Adhésion obligatoire à la recyclerie de 5€.
Le SYMAT (Syndicat Mixte de collecte des déchets) a le plaisir d’annoncer la 6ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, qui se tiendra du mercredi 1 octobre au samedi 4 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées.
Pour cette 6ème édition, plus de 65 animations sont prévues sur l’ensemble du territoire, autour de thématiques variées ateliers DIY (Do It Yourself), jardinage au naturel, consommation responsable, réemploi, ciné-débat, spectacles, conférences, disco soupe et bien plus encore. Ces événements, conçus pour tous les publics, ont pour objectif de susciter l’intérêt et l’engagement de chacun en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement. .
Recyclerie Seconde Vie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Learn how to style, repair or refresh a chair, bedside table?
(your own or supplied).
Registration on 06 12 86 42 06 or recyclerieb2b@gmail.com.
Compulsory 5? membership.
German :
Lernen Sie, wie man einen Stuhl oder Nachttisch umgestaltet, repariert oder auffrischt
(eigenes Objekt oder bereitgestellt).
Anmeldung unter 06 12 86 42 06 oder recyclerieb2b@gmail.com.
Pflichtmitgliedschaft in der Recycling-Anlage für 5?
Italiano :
Imparare a cambiare lo stile, riparare o rinnovare una sedia, un comodino?
(proprio o fornito).
Iscrizioni allo 06 12 86 42 06 o a recyclerieb2b@gmail.com.
L’iscrizione alla Recyclerie è obbligatoria al costo di 5 euro.
Espanol :
Aprenda a cambiar el estilo, reparar o renovar una silla, mesilla de noche?
(propia o suministrada).
Inscripciones en el 06 12 86 42 06 o en recyclerieb2b@gmail.com.
La afiliación a la Recyclerie es obligatoria por 5 euros.
