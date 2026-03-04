Valoriser les coproduits marins, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper

Valoriser les coproduits marins Mardi 24 mars, 14h30 Technopole Quimper-Cornouaille Finistère



Dans un contexte économique où chaque ressource compte, les coproduits marins apparaissent comme l’un des leviers les plus prometteurs pour générer de la croissance, stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité des entreprises. Réduction des coûts, création de valeur, diversification des activités, positionnement sur de nouveaux segments : leur valorisation ouvre la voie à des modèles économiques circulaires, porteur de croissance durable.

C’est dans cette optique que le projet européen Aquafish 0.0 a mené une étude inédite pour mesure le potentiel économique de ces coproduits sur trois marchés agroalimentaires stratégiques : l’alimentation humaine, les ingrédients marins et les nutraceutiques. Conduite en France, Espagne, Portugal et Irlande, cette analyse révèle des opportunités concrètes pour les entreprises souhaitant maximiser l’exploitation de leurs flux et se différencier sur des marchés en pleine mutation.

Objectif

Donner aux acteurs économiques des repères et clés d’actions pour identifier des modèles de valorisation performants et orienter efficacement des prises de décision stratégique.

Au programme :

La Technopole interviendra en collaboration avec Jean-Pascal Bergé, co-fondateur de l’entreprise Upcyclink sur 3 temps forts :

Analyse économique croisée : découvrez les dynamiques de marché, les opportunités et les freins en France, Espagne, Portugal et Irlande. (étude 2025).

Scénarios de valorisation : explorez des options adaptées à votre entreprise.

Outil d’aide à la décision : prenez connaissance d’un outil pour éclairer vos choix stratégiques.

Vous êtes une entreprise des filières alimentaires ? Vous souhaitez mieux appréhender les enjeux de valorisation de co-produits marins ?

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet européen Aquafish0.0. Financé par le programme Interreg Atlantique, il vise à sensibiliser et accompagner, producteurs et consommateurs, à la nécessité d’une transition vers une économie circulaire des produits de la mer.

