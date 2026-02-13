Valoriser les déchets du jardin grâce à la technique des lasagnes, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Valoriser les déchets du jardin grâce à la technique des lasagnes Mardi 22 septembre, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Comment valoriser rapidement les déchets du jardin en production comestible ?

Zoom sur l’expérimentation en cours aux jardins familiaux de Bihorel : l’occasion d’aborder ensemble les bases de la fertilité, les techniques de gestion à la parcelle…et la technique des lasagnes, simple et efficace !

Animé par Joseph Chauffrey.

L’atelier aura lieu aux jardins familiaux de Bihorel.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Du déchet à la ressource !