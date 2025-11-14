Valorisez vos compétences autrement et transformez l’essai lors Du Stade Vers l’Emploi Agence CAVAILLON Cavaillon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T07:30:00 – 2025-11-14T15:30:00
Fin : 2025-11-14T07:30:00 – 2025-11-14T15:30:00
L’agence France Travail de Cavaillon et le BCI XV, club de rugby de l’Isle sur la sorgue, vous proposent de participer à un évènement inédit à Cavaillon afin de rencontrer des employeurs. LE PRINCIPE ? Vous participez avec des employeurs à des ateliers autour du rugby et de ses valeurs dans l’anonymat le plus complet. L’OBJECTIF ? Valorisez votre savoir être, au travers des activités sportives, auprès des employeurs. CET EVENEMENT EST OUVERT A TOUS. Les exercices physiques ne nécessitent aucune
Agence CAVAILLON 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/508771 »}]
