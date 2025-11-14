Valorisez vos compétences autrement et transformez l’essai lors Du Stade Vers l’Emploi Agence CAVAILLON Cavaillon

Valorisez vos compétences autrement et transformez l’essai lors Du Stade Vers l’Emploi Vendredi 14 novembre, 07h30 Agence CAVAILLON Vaucluse

Début : 2025-11-14T07:30:00 – 2025-11-14T15:30:00

Fin : 2025-11-14T07:30:00 – 2025-11-14T15:30:00

L’agence France Travail de Cavaillon et le BCI XV, club de rugby de l’Isle sur la sorgue, vous proposent de participer à un évènement inédit à Cavaillon afin de rencontrer des employeurs. LE PRINCIPE ? Vous participez avec des employeurs à des ateliers autour du rugby et de ses valeurs dans l’anonymat le plus complet. L’OBJECTIF ? Valorisez votre savoir être, au travers des activités sportives, auprès des employeurs. CET EVENEMENT EST OUVERT A TOUS. Les exercices physiques ne nécessitent aucune

Agence CAVAILLON 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

