Valréas d’hier à aujourd’hui : un voyage architectural en cartes postales Château de Simiane Valréas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Micro-Folie du Château de Simiane vous propose un diaporama immersif composé de près de 70 cartes postales anciennes en grand format. Grâce à la qualité visuelle de l’installation numérique, plongez au cœur de l’évolution urbaine de Valréas : ses espaces publics, ses monuments emblématiques, son ancienne gare, ses remparts disparus… Une manière originale et sensible de redécouvrir la transformation architecturale et paysagère de notre petite ville provençale à travers le temps.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

Service des archives de Valréas