Valréas d’hier à aujourd’hui un voyage architectural en cartes postales Château de Simiane Valréas

Valréas d’hier à aujourd’hui un voyage architectural en cartes postales Château de Simiane Valréas samedi 20 septembre 2025.

Valréas d’hier à aujourd’hui un voyage architectural en cartes postales

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Micro-Folie du Château de Simiane vous propose un diaporama immersif composé de près de 70 cartes postales anciennes de Valréas en grand format.

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the Château de Simiane Micro-Folie presents an immersive slide show featuring 70 large-format old postcards of Valréas.

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals bietet Ihnen die Micro-Folie des Château de Simiane eine immersive Diashow mit fast 70 alten Postkarten von Valréas im Großformat.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, la Micro-Folie dello Château de Simiane propone una coinvolgente proiezione di diapositive con 70 vecchie cartoline di Valréas in grande formato.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la Micro-Folie del Château de Simiane propone un diaporama inmersivo con 70 postales antiguas de Valréas en gran formato.

L’événement Valréas d’hier à aujourd’hui un voyage architectural en cartes postales Valréas a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes