Valse avec W… Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat, Aubusson

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou

Cie Ma Compagnie Marc Lacourt

DANSE

Dans un joyeux bric-à-brac d’idées et d’objets du quotidien, les cinq interprètes construisent et déconstruisent le monde, comme pour nous apprendre à mieux y vivre ensemble.

Ici, chaque geste, chaque mouvement est une ode à la créativité, transformant le quotidien en extraordinaire. Une expérience unique, qui invite à redécouvrir la poésie cachée dans les choses simples. Voir ce joyeux chaos prendre forme et comprendre petit à petit comment on en est arrivé là, quelle délicieuse façon d’entrer dans la danse.

À partir de 6 ans.

+ d’infos sur snaubusson.com .

+33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

