Valse avec W… Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
2025-12-16
Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou
Cie Ma Compagnie Marc Lacourt
DANSE
Dans un joyeux bric-à-brac d’idées et d’objets du quotidien, les cinq interprètes construisent et déconstruisent le monde, comme pour nous apprendre à mieux y vivre ensemble.
Ici, chaque geste, chaque mouvement est une ode à la créativité, transformant le quotidien en extraordinaire. Une expérience unique, qui invite à redécouvrir la poésie cachée dans les choses simples. Voir ce joyeux chaos prendre forme et comprendre petit à petit comment on en est arrivé là, quelle délicieuse façon d’entrer dans la danse.
À partir de 6 ans.
+ d’infos sur snaubusson.com .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
