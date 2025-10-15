Valse avec W… + Boum de Noël ! Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Valse avec W… + Boum de Noël ! Théâtre Jean Lurçat Aubusson mercredi 17 décembre 2025.
Valse avec W… + Boum de Noël !
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou
Cie Ma Compagnie Marc Lacourt
DANSE
Dans un joyeux bric-à-brac d’idées et d’objets du quotidien, les cinq interprètes construisent et déconstruisent le monde, comme pour nous apprendre à mieux y vivre ensemble.
Ici, chaque geste, chaque mouvement est une ode à la créativité, transformant le quotidien en extraordinaire. Une expérience unique, qui invite à redécouvrir la poésie cachée dans les choses simples. Voir ce joyeux chaos prendre forme et comprendre petit à petit comment on en est arrivé là, quelle délicieuse façon d’entrer dans la danse.
Suivi d’une boum de Noël !
À partir de 6 ans.
Atelier du Pestacle avec la librairie itinérante La Limou’zine en parallèle de la représentation pour les 3-5 ans. Gratuit, sur inscription.
+ d’infos sur snaubusson.com .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
