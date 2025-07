VALSE AVEC W… Le Nouveau Théâtre Châtellerault

VALSE AVEC W… Le Nouveau Théâtre Châtellerault mardi 4 novembre 2025.

VALSE AVEC W…

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-04

De la moquette, un frigo, des cowboys, des monstres, et un récit sens dessus dessous avec sa dernière création, Marc Lacourt goûte au plaisir de faire groupe, dans cette valse de corps et d’objets pour cinq danseurs, qui s’amusent de tout, même des peurs ! Ça tombe du ciel, ça joue des chutes et des déséquilibres, ça convoque des monstres affreux, ça choisit la douceur.

Marc Lacourt débute son parcours artistique après des études en STAPS, en se formant au contact de chorégraphes comme Toméo Vergès et Ambra Senatore. En 2016, il fonde sa propre compagnie, MA, et crée des spectacles pour le jeune public qui mêlent danse, objets et interaction avec le public. Il est également artiste complice de la Scène nationale d’Angoulême depuis 2025. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

