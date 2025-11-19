VALSE AVEC W – THEATRE 95 Cergy

VALSE AVEC W Début : 2026-01-10 à 16:00. Tarif : – euros.

Monstres et compagnieBienvenue dans l’univers poético-déjanté de Marc Lacourt ! Après Le chorégraphe est de retour pour le plus grand bonheur du jeune public. À travers cette première pièce de groupe, il nous entraîne dans une mystérieuse valse de corps et d’objets. Au milieu d’un bric-à-brac de livres et de tableaux, cinq interprètes bricolent des histoires peuplées de monstres grimaçants et autres personnages mythiques. De rires en sursauts, ils construisent et déconstruisent le monde pour nous apprendre à mieux vivre ensemble. Un spectacle comme une formule magique, qui s’amuse de nos peurs et fête la différence !Tout public à partir de 6 ans – 50 minutes

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95