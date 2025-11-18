Valses autour du monde Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Valses autour du monde

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 18:10:00

2026-01-18

Avec Valses autour du monde, l’Ensemble de l’Opéra de Rouen Normandie nous entraîne dans un tour de globe virevoltant, entre grands classiques et trésors populaires revisités.

Imaginé par le chef d’orchestre et multi-instrumentiste Dylan Corlay, ce programme célèbre la diversité musicale des cinq continents, des rives du Danube aux plages caribéennes, en passant par l’Espagne, ou le sommet de la butte Montmartre.

À ses côtés, l’accordéoniste Noé Clerc, virtuose aux influences multiples, ajoute au voyage des couleurs jazzy et des résonances traditionnelles.

Portées par des arrangements inventifs et un sens du rythme festif, ces valses s’ouvrent à toutes les cultures pour raconter, en trois temps, une histoire de mouvement, de rencontre et de joie. .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

